Juventus não quer deixar Pedro escapar

O portal 'Il Tempo' garante que Pedro Rodríguez estaria na agenda da Juventus de Turim para a próxima temporada. O contrato que o vincula ao Chelsea expira neste verão, então o jogador sairia a custo zero.

Uma verdadeira pechincha para a qual os clubes da estatura do Betis, Roma e Lazio, entre outros, já perguntaram, cientes do que poderia significar ter um jogador do nível do espanhol na equipe de forma gratuita.

Depois de terminar sua fase no Barcelona, ​​após 321 partidas oficiais e 99 gols, o veterano ala espanhol chegou a Stamford Bridge na temporada 2015-16. Desde então, ele jogou 201 jogos e marcou 44 gols.

O jogador de Tenerife, de 32 anos, já expressou em mais de uma ocasião seu desejo de deixar o time 'blue' e começar uma nova aventura em outro time na Europa. Seria um pedido expresso de Sarri, que já comandou Pedro no Chelsea.