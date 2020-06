Juventus oferece uma troca 2x1 por Raúl Jiménez

Depois de sofrer uma punção dolorosa na Coppa Italia contra o Napoli, a Juve, que ainda luta pela Serie A, olha para o futuro e planeja reforçar o ataque.

Com Cristiano no alvo de todas as críticas, os rumores apontam para um interesse em Milik e Raúl Jiménez. De fato, o mexicano estaria ainda melhor posicionado do que o polonês.

Tal é o caso que o portal 'Tuttosport' indica que a equipe transalpina ofereceria aos Wolverhampton Wanderers uma troca: Rugani e Bernardeschi pelo ex-América.

Sua chegada seria um pouco cara para a Juventus pelo preço (60 milhões), embora pudesse ser uma tranferência lucrativa com base em gols. Até o momento, Raúl Jiménez fez 23 gols em 46 jogos.