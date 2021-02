Juventus planeja renovar com Cristiano Ronaldo até 2023

Cristiano Ronaldo pode permanecer na Juventus aos 38 anos, se assim quiser. O portal 'Tuttosport' garante que a diretoria começa a pensar em fazer-lhe uma oferta de renovação devido ao seu alto nível. As negociações ainda não começaram e há espaço para isso, já que o português tem contrato até 2022.

Seu doblete contra a Inter de Milão é o gatilho para essa ideia na diretoria do clube de Turim. O português foi o como, quando e porquê da vitória contra um rival direto na briga pelo 'Scudetto'. E ambição é algo que ele ainda tem de sobra: ele ficou bravo por ser substituído quando ele já tinha dado tudo de si.

Atualmente, a estrela 'bianconera' tem 35 anos. Ele completa 36 anos no dia 5 de fevereiro, então, se prorrogasse sua estada na Itália por mais uma temporada do que a estipulada em seu relacionamento atual, ele encerraria a temporada de 2022-23 com 38 anos, bem perto dos 40.

A sensação na Juventus é que, por mais perto que Cristiano esteja perto de ser 'quarentão', ele ainda é decisivo e, se for, nada melhor do que tê-lo na folha de pagamento.