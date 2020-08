Juventus quer tirar Arthur do Barça o quanto antes!

A Juventus quer interceder no conflito entre Barcelona e Arthur Melo. Lembre-se que o jogador está afastado da equipe do Barça depois de se recusar a voltar aos treinos e ter ficado de fora da expedição a Lisboa para a fase final da Liga dos Campeões.

Diante disso, o 'UOL Esporte' garante que os 'bianconeri' pediram à diretoria do Barça que avançasse a incorporação do meio-campista brasileiro, protagonista na troca com Miralem Pjanic.

Dentro do acordo, estimava-se que os dois jogadores trocariam de camisa em setembro, mas diante da situação de Arthur, a Juve quer que ele entre o mais rápido possível para que ele jogue a pré-temporada sob as ordens de Pirlo no dia 24 de agosto.

A referida mídia explica que tanto o jogador quanto seus advogados também estão tentando convencer a diretoria do Barça a liberar o jogador, enquanto na Itália permanecem aguardando uma resposta.

Neste momento há otimismo entre os 'bianconeroi, que esperam ter o jogador à disposição desde o primeiro dia da pré-temporada. Existe uma boa relação entre as duas entidades e o Barça nada ganha em manter um jogador já à margem, com processo disciplinar e contrato assinado com a Juventus.