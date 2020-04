Juventus quer uma troca Gabriel Jesus-Douglas Costa

Gabriel Jesus, da Juventus, e Douglas Costa, do Manchester City. É a troca que os italianos sugeriram para s ingleses de acordo com o 'Sky Sports'. O clube espera chegar a algum tipo de acordo, apesar da diferença abismal nos valores de mercado entre os dois jogadores.

O 'skyblue' custa 98 ​​milhões de euros e tem 23 anos; o 'bianconero', 16,3 milhões e 29 anos. Existe uma grande diferença entre os custos que cada um deles tem. Portanto, não se espera que os membros da Premier League aceitem a oferta. Pelo menos, não nos termos propostos.

Com uma diferença de mais de 80 milhões de euros entre os dois, uma das opções é que os ingleses exijam dinheiro além de Douglas Costa. A outra é que eles rejeitem a oferta na íntegra. De qualquer forma, e de acordo com as informações da fonte mencionada, ainda não há resposta.

A razão pela qual a Juventus pensou que a operação seria possível é que Pep Guardiola já conhece o brasileiro de seu tempo no Bayern de Munique. A ideia é que, uma vez que seria muito útil para o treinador ter um antigo conhecido em sua equipe, talvez ele concordasse em trocá-lo por Gabriel Jesus.