Juventus se apresentará no estádio apesar de o Napoli não poder viajar

A Juventus emitiu um comunicado breve, mas contundente, com referência à sua partida contra o Napoli. O clube de Turim confirmou que vai saltar ao gramado na hora marcada, apesar de conhecer a proibição do rival de voar por ter dois jogadores com coronavírus.

Elmas e Zielinski testaram positivo e a Azienda Sanitaria Locale negou a opção de viajar para uma equipe que partiria às 19h00 de sábado para Turim.

Por enquanto, a realização da reunião não está de forma alguma garantida, embora ambas as partes estejam em negociações com as autoridades competentes para encontrar uma solução.

Mas, por enquanto, a Juve parece estar se fazendo de surda e confirmando sua presença na grama de seu estádio. Uma equipe que, curiosamente, também reportou dois casos positivos de COVID-19, embora não se trate de jogadores ou treinadores.