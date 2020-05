Juventus trabalha à espera de Higuaín

O argentino Paulo Dybala, o uruguaio Rodrigo Bentancur e o colombiano Juan Guillermo Cuadrado continuam realizando seus exercícios nas instalações da Juventus, enquanto esperam a retomada das competições e a volta do argentino Gonzalo Higuaín.

Depois de se recuperar do coronavírus, Dybala voltou a treinar no centro esportivo Continassa no sábado, inclusive também trabalhou no domingo, dia de folga concedido pelo técnico Maurizio Sarri a seus jogadores.

Bentancur, Cuadrado, Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Carlo Pinsoglio, Daniele Rugani, Bósnia Miralem Pjanic e o galês Aaron Ramsey também estão se exercitando individualmente, seguindo as indicações do governo italiano.

O português Cristiano Ronaldo, que retornou a Turim na Madeira em 4 de maio, está treinando em sua casa em Turim, pois deve cumprir 15 dias de quarentena antes de poder ir ao centro esportivo da Juventus.

Faltam apenas dois dos onze jogadores que deixaram a Itália para retornar aos seus países na fase mais aguda da pandemia de coronavírus: o argentino Gonzalo Higuaín e o francês Adrien Rabiot.

Higuaín está na Argentina desde 19 de março e deve retornar a Turim na próxima sexta-feira para respeitar duas semanas de quarentena antes de treinar no centro esportivo.

De acordo com as últimas indicações do governo, os clubes da Serie A poderão treinar novamente em grupo a partir de 18 de maio, embora devam fazê-lo em conformidade com rigorosas medidas de segurança.