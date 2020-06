VÍDEO: Juventus se prepara às vésperas de semifinal contra o Milan

As partidas de volta da semifinal Copa da Itália terá as partidas de Juventus contra Milan e Napoli contra Inter de Milão disputadas nos dias 12 e 13 de junho.

A final será no dia 17 do mesmo mês no Estádio Olímpico de Roma, como anunciado nesta quinta-feira pelo ministro do Esporte, Vincenzo Spadafora.

A Juventus de Cristiano Ronaldo treina sob o comando de Maurizio Sarri na busca de manter o título de campeão nacional e de enfrentar o Milan nessa sexta-feira no Allianz Stadium, em Turim, depois que a ida, disputada em fevereiro no San Siro, terminou em 1 a 1.