Juventus vê Ferran Torres, bom, jovem e barato

Ferran Torres não terá a vitrine das novelas esperadas por Mbappé, Neymar, Pogba ou Jadon Sancho neste verão. No entanto, seu nome passa pelas agendas de um dos maiores clubes do cenários europeu. E a Juventus é um deles.

Embora o Barça tenha entrado forte na corrida para contratá-lo, o atual oito vezes campeão italiano tem três motivos fundamentais para estar interessada no jogador. A primeira delas é evidente: sua qualidade e a forma de entender o futebol.

O jogador do Valencia tem ótimas condições técnicas e, sem ser um virtuoso, nunca passa despercebido em campo. Sua compreensão tática do jogo e inteligência ao tomar decisões sempre o destacaram.

Além disso, se trata de uma grande oportunidade de mercado. Ferran Torres aceitou às várias tentativas de renovação do Valência, o que fica cada vez mais evidente que ele deixará Mestalla de graça no final de seu contrato em junho de 2021. A menos que o clube o venda neste verão para pelo menos obter alguma quantia em dinheiro com sua partida.

Outro fator que combina com a atual política 'bianconera' são seus 20 anos. Os dirigentes da Juve entendem que chegou a hora de rejuvenescer o elenco; portanto, e por isso, Federico Chiesa também está na agenda.