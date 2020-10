Barcelona e Juventus fazem, nesta quarta-feira, um dos grandes duelos da semana. Na véspera da partida, jogadores e técnicos condederam entrevistas coletivas e projetaram o confronto de gigantes.

Confira no vídeo acima as palavras de Pirlo e Danilo, do lado do time italiano, e Ronald Koeman e Pjanic, pelo clube catalão.