Juventus x Lyon: entrevistas e treinos das equipes antes do duelo decisivo

Confira como foram as entrevistas de Bonucci e Maurizio Sarri, pela Juventus, e Garcia e Depay, pelo Lyon, antes do duelo decisivo entre as equipes na Liga dos Campeões de 2019/20. Acompanhe também os últimos treinos das duas equipes antes da partida de volta das oitavas de final.