Kai Havertz testa positivo para Covid-19

Em um dos grupos mais disputados nesta Champions League, o Chelsea chega com um desfalque de última hora para enfrentar o Rennes. Frank Lampard não poderá contar com Kai Havertz.

O meia contratado na última janela de transferências junto ao Bayer Leverskusen teve resultado positivo em teste de Covid-19 confirmado nesta quarta-feira e iniciou o período de isolamento.

Ao lado do Sevilla, o Chelsea lidera o grupo E com quatro pontos e vê os outros dois integrantes com um ponto cada. Qualquer desfalque pode fazer a diferença em meio a essa briga intensa por uma vaga na próxima fase.