Kai Havertz voa cada vez mais alto

Todo mundo gosta do seu futebol, e performances como a que ele fez contra o Bremen reforçam sua imagem da estrela de amanhã. Kai Havertz, uma espécie de Mesut Özil com mais fisicalidade e mais versatilidade, monopoliza as capas da imprensa desta terça-feira. Já é um fato.

Havertz não é apenas um jogador de futebol, ele é um engenheiro. Ele tem apenas 20 anos e a Bundesliga está a seus pés. O alemão sabe se organizar, tem um bom chute e joga bem com a cabeça (fez dois gols assim na última segunda-feira). E tudo isso com um físico invejável.

Ele tem apenas 20 anos e tem muito a oferecer. Tanto é assim que parece que o Bayer Leverkusen está começando a ficar muito pequeno para o jogador. Peter Bosz decidiu inovar contra o Werder e o colocou em posição de 'falso 9', rendendo mil maravilhas. Não importa onde você o coloca, Havertz funcionará bem.

Ele organiza o jogo, mas se for colocado no trecho ofensivo, joga tão bem de costas para o gol quanto de frente. No momento, existem poucos jogadores que são capazes de fazer algo assim.

É por isso que metade da Europa está de olho no craque. O Barcelona parecia mais do que interessado nele, mas agora parece que ele o deixou passar, mesmo que tenha sido apenas por enquanto. O clube catalão tem outras prioridades. Teria mudou de ideia depois do jogo contra o Bremen?