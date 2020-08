VÍDEO: Kaio Jorge elogia Cuca e fala sobre ansiedade por gol

O Santos recebeu a equipe do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, neste domingo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro de 2020, e empatou pelo placar de 1 a 1. O gol alvinegro foi marcado por Marinho aos 19 minutos do segundo tempo. Aos 47, os visitantes empataram com gol de Claudinho.

A partida marcou a estreia de Cuca no comando do time - confira no vídeo o depoimento de Kaio Jorge sobre a primeira partida com o treinador. O próximo compromisso dos comandados do novo treinador alvinegro será contra a equipe do Internacional, na quinta-feira, fora de casa.