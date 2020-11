Kaio Jorge volta da seleção sub-20 e espera marcar contra o Bahia

Santos e Bahia se enfrentam neste domingo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Cuca deve ter o atacante Kaio Jorge entre os titulares - confira as prováveis escalações. Após um período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-20, o atacante de 18 anos falou sobre essa oportunidade.

“Foi uma experiência muito boa, com quase duas semanas de treinos bem intensos. Sempre aprendo bastante quando trabalho por lá. Joguei 45 minutos ontem, cheguei em Santos às 2h, mas estou bem, conversei com o professor Cuca e estou à disposição dele”, disse o camisa 9.

“Foram três gols importantes para ganhar confiança. Quando vou para a Seleção eu procuro trazer o máximo de coisas boas para fazer aqui no Santos FC também. Estou desde pequeno no clube e quero contribuir. Volto desse período mais tranquilo e espero manter essa média de gols para ajudar o Peixe”, acrescentou.

Vindos de derrota para o Fluminense na rodada anterior e empate com o Ceará pela Copa do Brasil, o Santos ocupam a sexta posição e somam 27 pontos.