Kaio Jorge projeta decisão da Libertadores: "me sinto tranquilo em jogos grandes"

O Santos está no Rio de Janeiro para o tão esperado jogo histórico do sábado, quando decide o título da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã a partir das 16h.

Mesmo tendo apenas 19 anos, Kaio Jorge garante que prefere esse tipo de jogo. "Eu não sei o motivo, mas em jogos grandes eu me sinto mais à vontade, mais tranquilo para jogar, fico mais ligado. Então, em jogos decisivos, quando a bola sobra eu estou atento e espero continuar assim", disse o atacante ao SporTV.

"Eu sempre quis disputar a Libertadores. É um dos campeonatos mais importantes. Agora, na final, vou dar a vida para ganhar. Concentração máxima para chegar à final e arrebentar", completou.

Confira no vídeo acima um trecho de entrevista concedida por Kaio Jorge à SantosTV às vésperas da decisão da competição continental.