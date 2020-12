Com o gol marcado sobre o Grêmio, com apenas 11 segundos de jogo, Kaio Jorge se tornou o brasileiro mais rápido a marcar na história da Copa Libertadores. Veja o lance no vídeo acima.

Ele é o quinto lista geral, apenas atrás de Felix Suárez (6 segundos), Alfredo Mendoza (7 segundos), Bolívar Gómez (contra, 8,5 segundos) e José Sosa (8,6 segundos).