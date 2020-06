Time de segunda divisão sonha com Kaká, Ibra e Balotelli

Kaká se aposentou para o futebol em 2017, após concluir a sua terceira temporada pelo Orlando City, dos Estados Unidos, mas agora vê um retorno aos gramados ser especulado por causa do interesse do Monza. O clube italiano, atualmente na segunda divisão, também sonha com nomes do quilate de Balotelli e Zlatan Ibrahimovic.

O principal motivo que explica esta incomum notícia é o dono do Monza: Silvio Berlusconi, bilionário que por mais de 30 anos foi o poderoso chefão do Milan até vender a sua participação em 2017. Um ano depois, o também ex-primeiro ministro da Itália comprou o modesto clube da cidade lombarda. O interesse em tirar Kaká da aposentadoria foi revelado por Berlusconi em entrevista ao Telelombardia.

“Estamos pensando em quatro ou cinco reforços. Estou muito otimista de que também podemos vencer o campeonato da Serie B e Kaká pode ser um deles”, afirmou Berlusconi.

Balotelli e Ibra podem ser “mais fáceis”

Ao contrário de Kaká, Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic ainda jogam profissionalmente. Enquanto o italiano de 29 anos já busca uma nova equipe, após ver sua rápida passagem pelo Brescia se revelar um fracasso, o sueco fica sem contrato com o Milan no fim desta temporada e tem destino incerto.

A trinca de estrelas jogou no Milan, na época em que os Rossoneri pertenciam a Berlusconi. Balotelli, que representou os milanistas entre 2012 e 2014, foi o único que não entrou para a história consagrado por títulos.

Ibrahimovic é um ídolo do clube, tendo sido fundamental na última conquista de Serie A (em 2010-11), enquanto Kaká está na história como um dos maiores craques que já vestiu a camisa rossonera. Em 2007, o brasileiro conduziu os italianos ao título da Champions League e acabou sendo eleito o melhor jogador do mundo.