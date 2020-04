Kaká e São Paulo juntos de novo? Clube ajuda ex-meia nos estudos para ser dirigente

São Paulo e Kaká estão ensaiando mais uma aproximação. Em entrevista ao canal do Tricolor no Youtube, o ex-jogador disse estar estudando para ser dirigente de futebol - e que o ex-clube vem sendo parte importante no processo.

"Gostaria muito de voltar ao meio do futebol. Hoje eu me preparo pra isso e tenho feito cursos, já que os bons resultados dentro de campo não querem dizer que você também vai ter fora", afirmou Kaká.

"E quero aproveitar para agradecer ao São Paulo. Estou estudando gestão esportiva na Uefa e preciso de horas práticas. O São Paulo mais uma vez me abriu as portas para que eu estivesse entendendo a rotina e o dia a dia de um clube", completou.

Kaká já pôde sentir as primeiras mudanças agora que está entendendo melhor os bastidores. "Seu senso crítico muda. Você critica muita coisa sem saber. Estou conseguindo trazer o que estou aprendendo na teoria e enxergando na prática de um clube de futebol", destacou.

Com tudo isso, será que o ex-meia pode pintar em breve na diretoria do clube que o revelou para o futebol? Enquanto o dia não chega, Kaká está apenas na torcida pelo Tricolor. Ele inclusive gostou muito da decisão de manter o técnico Fernando Diniz para esta temporada.

"O futebol de hoje é extremamente imediatista, mas a diretoria disse 'não, nós vamos manter'. Vamos deixar ele continuar plantando porque acreditamos que vamos colher. E quando estávamos começando a colher alguns frutos, teve essa pausa. Mas sem problema. Os jogadores já estão entendendo. Leva um tempo para processar ideia, filosofia, jeito do treinador de jogar e tudo mais. Mas estou gostando e vai dar certo", concluiu.