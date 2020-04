"Kaká não tinha intenção de abandonar o Milan", garante ex-dirigente

Kaká ganhou quase tudo com a camisa do Milan, o brasileiro se tornou ídolo do conjunto 'rossonero', mas se viu praticamente obrigado a deixar o clube com destino ao Real Madrid.

Ao menos é o que explica Gaetano Paolillo, ex-representante do craque, em entrevista ao site "MilanNews". O Milan não atravessava o seu melhor momento financeiro e o Real aproveitou a oportunidade.

"Ele e sua família estavam bem em Milão. Não tinha intenção de abandonar o Milan. O que ele ganhou na Espanha, não foi mais do que o Milan lhe deu. Foi amado pelos torcedores. O clube o colocou à venda e o Real Madrid era uma excelente opção. Galliani não queria vendê-lo, mas não dependia dele", disse

"Todos os anos, o Real Madrid perguntava se havia condições de negociar Kaká. Uma vez, Baldini e Mijatovic estiveram na minha casa para conversar e nos encontramos com o pai do Kaká. Quando entraram em contato com a gente, informamos ao Galliani, mas a posição do Milan sempre foi de que ele era intransferível", completou.

Com a camisa do Milan, Kaká marcou 104 gols e deu 85 assistências em 307 partidas.