Kaká: tudo sobre o ídolo de São Paulo e Milan

Dia 22 de abril é aniversário de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro dos últimos anos, Ricardo Izecson, o Kaká. Revelado pelo São Paulo, o meia que sempre impressionou por sua velocidade, força física e habilidade, atingiu seu auge jogando pelo Milan, até se transferir ao Real Madrid.

Na Itália, além dos diversos troféus conquistados, o jogador também foi premiado, em 2007, com o título de melhor jogador do mundo da FIFA. Ele foi o último atleta a levar a Bola de Ouro antes da extensa dominância de Messi e Cristiano Ronaldo no prêmio, até a sequência ser quebrada por Luka Modric em 2018.

São Paulo: 2001-03 / 2014

Kaká estreou no futebol profissional do São Paulo em 2001, com 19 anos, e logo de cara impressionou. Ele marcou gol em seu segundo jogo como profissional, contra o Santos, e, depois de dois meses, foi um dos principais personagens na conquista do Torneio Rio-São Paulo daquele ano, marcando dois gols na final, contra o Botafogo, em apenas dois minutos.

Em 2002, o meia já era um dos principais jogadores do São Paulo, mas uma eliminação precoce no Campeonato Brasileiro fez com que alguns atritos com a torcida surgissem. Até que no ano seguinte, ele acertou sua transferência para o Milan.

Então, depois de 11 anos, Kaká retornou ao São Paulo em um rápido empréstimo de seis meses, antes de seguir rumo à MLS. Em sua segunda passagem pelo Morumbi o jogador até teve algumas boas atuações, mas não teve tempo de conquistar novos títulos.

Títulos no São Paulo:

Torneio Rio-São Paulo 2001

Milan: 2003-09 / 2013-14

Kaká chegou a um Milan recém campeão da Champions League e com um elenco recheado de estrelas, como Maldini, Nesta, Pirlo, Seedorf e Shevchenko, além dos brasileiros Cafu, Dida e Roque Júnior.

Em 2005, chegou a final da Champions League com uma grande exibição na final. Mas após abrir 3x0 no primeiro tempo, a equipe sofreu o empate do Liverpool e terminou derrotada nos pênaltis.

Dois anos mais tarde a final foi reeditada, mas teve final feliz para Kaká, que além do título terminou como artilheiro da competição. Ao final daquele ano o jogador seria coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA.

Após deixar o clube em 2009, Kaká também retornou para Milão em 2013, jogando ao lado de Robinho. Sem o mesmo sucesso da primeira passagem, o meia deixou o clube após uma temporada.

Títulos pelo Milan:

Champions League: 2007

Mundial de Clubes: 2007

Supercopa da Europa: 2003 e 2007

Serie A: 2004

Supercopa da Itália: 2004

Real Madrid: 2009-2013

Em 2009, o Real Madrid chocou o mundo ao contratar os dois últimos vencedores da Bola de Ouro, Kaká e Cristiano Ronaldo, para atuar ao lado de craque como Raúl, Casillas, Sergio Ramos, Benzema, Xabi Alonso e Marcelo.

O grande objetivo do novo time de galáticos do Real, a Champions League, acabou não vindo, em um momento em que o futebol mundial foi dominado pelo Barcelona de Pep Guardiola, Messi e cia.

Apesar das boas atuações e de alguns títulos nacionais, Kaká também sofreu com lesões e acabou sendo um pouco ofuscado pelas boas atuações de Cristiano Ronaldo, até que deixou a equipe em em 2013 para retornar ao Milan.

Títulos pelo Real Madrid:

La Liga: 2012

Copa del Rey: 2011

Supercopa da Espanha: 2012

Orlando City: 2015 - 2017

Kaká chegou ao Orlando City em 2015, já em fim de carreira, com o objetivo de ajudar no desenvolvimento da MLS, liga dos Estados Unidos.

Então, após duas temporadas, o jogador decidiu pendurar as chuteiras oficialmente.

Seleção Brasileira

Kaká foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez já em 2001. Mesmo com a pouca idade ele fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, apesar de pouco ter atuado.

Mais experiente e já consagrado na Europa, o meia foi um dos protagonista do Brasil nas Copas de 2006 e 2010 e nos títulos da Copa das Confederações de 2005 e 2009.

Com a amarelinha, Kaká acumula 29 gols em 93 partidas disputadas.

Títulos pela seleção brasileira: