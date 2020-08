Kalou no Botafogo reaproxima Seedorf da idolatria com os torcedores

Clarence Seedorf recentemente fez uma postagem em sua conta de Instagram, exaltando o Botafogo e mandando carinho e sentimentos ao clube que defendeu entre 2012 e 2013. Algumas respostas, porém, foram em tom de cobrança por parte de alguns torcedores: “finalmente!” disse um comentário. Isso porque o craque holandês pouco falava do Glorioso, evitando explicitamente citar o nome do clube onde pendurou as chuteiras. A relação não estava boa, mas isso começou a mudar justamente a partir da chegada de Solomon Kalou ao Alvinegro.

O atacante marfinense de 35 anos, apresentado oficialmente neste sábado (15), foi um dos tantos jogadores e ex-jogadores (como o Kluivert, outro grande ícone holandês) a colocarem sua resposta à postagem de Seedorf. Kalou utilizou a figurinha de “fogo”, que representa seu novo clube. Em sua primeira entrevista coletiva, Solomon disse que o Botafogo o escolheu, mas se ele aceitou o chamado alvinegro foi porque Seedorf também lhe deu boas indicações. O nome de Clarence Seedorf foi relembrado algumas vezes ao longo da entrevista.

“O Seedorf é um grande ídolo na Holanda. Nós conversamos sim e as nossas conversas com certeza influenciaram”, afirmou Kalou, que apareceu para o futebol europeu justamente na Holanda antes de fazer sucesso por Chelsea, Lille e Hertha Berlin. Podemos apontar duas curiosidades a partir disso: a que, mesmo tendo vivido de perto a dura realidade financeira botafoguense, Seedorf fez a recomendação e falou coisas positivas sobre o Alvinegro, e que a postagem fazendo referência ao Glorioso em seu Instagram tenha acontecido mais ou menos após esta conversa com o atacante marfinense.

Por que Seedorf “ignorava” o Botafogo?

A primeira postagem de Seedorf, que é bastante ativo nas redes sociais, sobre o Botafogo foi em setembro de 2019 e sequer citava o nome do clube. Era uma mensagem sobre o “futebol brasileiro”. A ignorada do craque holandês magoou a torcida que o idolatrou – tanto que pintou a imagem do camisa 10 no muro dos ídolos que fica em frente à sede social de General Severiano.

O torcedor mais desavisado talvez até tenha sido pego de surpresa, mas um ano antes o próprio Seedorf explicou, durante participação no programa Seleção SporTV, por que evitava falar sobre o Botafogo.

“Foram dois anos maravilhosos”, afirmou Seedorf, que após sua passagem pelo clube entrou com ação na Justiça cobrando R$ 4 milhões por dívida de direitos de imagem e problemas fiscais durante a administração de Mauricio Assumpção. “Deixei mal com clube, bem com torcedor. Como a situação está delicada, fiquei em silêncio. Dependendo do que faço posso prejudicar o torcedor. Preferi ficar calado e ver se com o tempo passando encontramos solução”.

Fazendo as pazes?

“A recepção e o carinho que recebi de todos os fãs do Botafogo são algo que ainda tenho no coração. Mando meu amor a todos os botafoguenses e a todo o país durante estes tempos difíceis!”, foi a mensagem mais recente escrita por Seedorf e que teve os comentários de Kalou. Quem também comentou foi o próprio Botafogo, demonstrando o seu carinho com o holandês.

Inúmeros torcedores também exaltaram o hoje ex-jogador. Tanto de um lado quanto do outro, a impressão é que o tempo foi ajudando a fechar algumas cicatrizes para, razões judiciais à parte, fazer Seedorf se lembrar do Botafogo da forma que o clube merece, e para que a torcida volte a exaltar o craque como ele merece.

Legado em preto e branco

O nome de Seedorf voltou a ser mais falado na pauta botafoguense após a contratação do japonês Keisuke Honda, que chegou a vestir a camisa 10 do Milan anteriormente usada pelo holandês – além de ter sido treinado por Seedorf na Itália. Mas foi a chegada de Kalou que definitivamente voltou a tocar no principal legado passado por Seedorf no Botafogo entre 2012 e 2013: a experiência que ele passou para jogadores jovens.

Honda tem sido uma referência para os jogadores oriundos da base, inclusive inspirando o zagueiro Marcelo Benevenuto a fazer aulas de inglês. Kalou, em sua apresentação, também bateu muito na tecla de passar sua vivência no futebol para os companheiros mais novos.

"Eu comecei no Chelsea com 20 anos de idade e jogadores experientes contribuíram muito com a minha carreira. Agora no Botafogo, como eu já disse, é uma equipe cheia de jovens jogadores. Acho que chegou a minha hora de retribuir e contribuir com a minha experiência a esses jogadores", disse o novo camisa 8.

Kalou gera grandes expectativas por parte do torcedor botafoguense, mas sem ter entrado em campo já fez algo de positivo ao ajudar nesta leve reaproximação entre dois gigante: o Botafogo e Seedorf, um dos melhores jogadores que vestiram a camisa alvinegra.