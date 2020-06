Kalulu será a primeira contratação do Milan

Pierre Kalulu será o primeiro reforço do Milan para a próxima temporada. O 'L’Equipe' adiantou a informação, que mais tarde foi confirmada pelo jornalista Gianluca Di Marzio.

Kalulu, lateral-direito de 20 anos, terá o seu contrato finalizado com o Olympique de Lyon em duas semanas e a renovação não é uma opção. O Milan aproveitará a aportunidade e pagará 450.000 euros.ao conjunto galo.

Di Marzio assegura que o jogador estará em Milão na segunda-feira para realizar os exames médicos e assinar um contrato de cinco temporadas.

Kalulu tem o perfil do jogador procurado por Rangnick, próximo treinador do conjunto 'rossonero': jovem, com potencial e com baixo preço.