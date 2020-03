Kane abriu a porta... e o Tottenham não impedirá a saída

O atacante do Tottenham, Harry Kane, teve que adiar sua aparição devido à crise do coronavírus em um time no qual Mourinho sente sua falta desde que se lesionou.

Em poucas palavras, para 'Sky Sports', o atacante abriu a porta de sáida: "Muitas vezes me perguntam. Não posso dizer sim ou não. Adoro os 'spurs' e sempre os amarei. Mas sinto que não estamos progredindo como equipe ou não estamos indo na direção certa, não sou alguém que ficaria apenas por diversão".

O mesmo meio trouxe à tona uma intervenção de um porta-voz do clube que não quis falar sobre Kane, seu futuro ou sobre o de nenhum outro jogador de futebol nos momentos difíceis em que estão enfrentando com o COVID-19 .

"Não vamos discutir esta ou qualquer posição dos jogadores enquanto nos concentramos em proteger o clube e os empregos. Estamos focados em ajudar as pessoas afetadas pelo coronavírus", disse este porta-voz sem dar lugar a mais perguntas.