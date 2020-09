Kane igualou recorde de assistências na Premier League

O Tottenham de José Mourinho derrotou o Southampton neste domingo por 5 a 2, com protagonismo total de Son e Kane. O asiático recebeu quatro assistências do inglês, que ainda fechou o placar.

Com quatro passes para gols em uma única partida da Premier League, o camisa 10 igualou um recorde histórico da competição. Uma marca à qual seis jogadores conseguiram chegar.

Dennis Bergkamp conseguiu o mesmo feito em um jogo de 1999 entre ArsenalLeicester (5 a 0). Sete anos depois, José Antonio Reyes repetiu a marca em nova goleada do Arsenal, por 7 a 0 sobre o Middlesbrough.

Novamente um jogador do Arsenal deu quatro assistências, com Cesc Fàbregas em jogo contra o Blackburn Rovers (6 a 2) em 2009. Emmanuel Adebayor repetiu o feito em goleada do Tottenham contra o Newcastle (5 a 0) em 2012.

No ano seguinte, Santi Cazorla, também do Arsenal, deu quatro passes para gol na vitória por 4 a 1 sobre o Wigan. Por último, Dusan Tadic, pelo Southampton, deu quatro assistências na goleada por 8 a 0 contra o Sunderland.