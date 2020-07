Kane, cada vez mais impaciente por títulos

O Tottenham é o décimo na classificação da Premier League, uma posição que não está de acordo com as ambições de Harry Kane. O camisa 10 é uma estrela com talento desejado por vários times, mas não consegue ter o sucesso desejado com os 'spurs'.

Conforme informação do jornal 'The Sun', o desempenho nessa reta final pode ser decisivo para a definição de seu futuro. Uma derrota no clássico contra o Arsenal pode sera gota d'água para transbordar a paciência do craque.

A imprensa britânica afirma que o jogador está cansado de ficar distante de títulos, tendo como excessão apenas o vice da temporada passada na Champions League. As promessas por mais sucesso não se confirmaram e a saída de Kane pode estar mais próxima.

Caso se confirme a possível transferência, será uma grande perda para o treinador José Mourinho, que não contará mais com o atleta que contribuiu com 183 gols em 283 partidas disputadas.