Heung-min Son e Harry Kane foram protagonistas na vitória do Tottenham sobre o Southampton. Aconteceram quatro gols do coreano, mas o pôquer de assistências do inglês foi histórico e José Mourinho quis reconhecer interrompendo a entrevista pós-partida do atacante.

No vídeo acima, você confere a entrevista pós-jogo com Harry Kane, onde Mourinho aparece e diz: "O melhor jogador da partida".