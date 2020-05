Kanté continuará em casa por medo ao coronavírus

A Premier League informou no último dia 19 de maio que dos 748 testes realizados a jogadores e funcionários dos clubes, seis deram positivo, divididos em três equipes.

Desde o dia 18 já se pode treinar em pequenos grupos nos clubes e assim o estão fazendo para melhorar a parte física dos jogadores. A maioria deles, menos Kanté.

De acordo com o jornal 'The Sun', o jogador do Chelsea continuará treinando em casa e não ao lado dos seus companheiros, com a autorização do clube.

Tudo isso pelo seu medo ao coronavírus e os antecedentes na sua família, já que o seu pai, por exemplo, faleceu por problemas cardíacos.

O meia teria explicado tudo ao conjunto 'blue' que decidiu liberá-lo sem uma data prevista de retorno.