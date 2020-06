Kanté continuará treinando sozinho até segundo aviso

O Chelsea ainda não pode contar com Kanté para os treinos em pequenos grupos. O internacional francês, que estava ausente após a primeira sessão pós-pandemia, voltou a treinar mas sozinho.

Esta situação no Chelsea preocupa, mas a equipe 'blue' quer oferecer todo o conforto possível. Por esse motivo, ele colocará em prática um plano de trabalho individualizado para chegar em sua melhor forma.

O portal 'Express' informou que Kanté planeja continuar individualmente, pelo menos até o final da próxima semana, ao contrário de seus colegas que já poderiam treinar todos juntos.

"Ele precisa sentir que a situação parece segura o suficiente para ele voltar ao funcionamento normal. Ele estava ansioso por cumprir todas as medidas necessárias para proteger sua saúde", disse um membro da família à fonte citada.

Lampard ainda não sabe se pode contar com o francês para o primeiro jogo após o retorno, contra o Aston Villa no fim de semana de 20 de junho. A isso se soma a baixa confirmada de Jorginho no meio-campo.