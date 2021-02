Kanu no São Paulo? Como está a negociação

O São Paulo tem o zagueiro Kanu como principal alvo de marcado para a próxima temporada. Com o aval do novo treinador, Hernán Crespo, o Tricolor tem conversas com o Botafogo, dono do jogador, que já recusou duas propostas.

Iniciando o planejamento para a nova temporada, Crespo pediu a contratação de um novo zagueiro à diretoria do São Paulo. Kanu, do Botafogo, foi aprovado pelo argentino e aparece como plano A para o time tricolor, que já começou as tratativas com o Glorioso.

A primeira oferta apresentada pelo São Paulo, que segundo o Uol era de R$ 3,2 milhões, a serem pagos de forma parcelada, por 60% dos direitos econômicos, foi recusada pelo Botafogo, que pediu R$ 9 milhões por 50% do atleta, do qual é dono de 80%. Desde então, os times mantiveram tratativas, em busca de um denominador comum.

O Alvinegro vê no zagueiro de 23 anos um bom jeito de fazer caixa, então segue atrás de conseguir bons valores por ele. A pedida chegou a diminuir para R$ 6 milhões por 50% do jogador, e o São Paulo apresentou uma contraproposta de R$ 4,2 milhões por esta parcela de Kanu.

Empenhado na contratação do zagueiro, o São Paulo voltou a procurar o Botafogo com uma proposta. Segundo o Uol, o Tricolor ofereceu R$ 5 milhões por 50% do jogador. Deste montante, R$ 3,5 milhões seriam pagos de forma parcelada, enquanto R$ 1,5 milhão serviria para quitar um débito do Botafogo referente à contratação de Henrique Almeida, em 2013, por R$ 4,7 milhões, que nunca foram totalmente pagos.

O Botafogo, que inicialmente pretendia negociar metade dos direitos de Kanu por R$ 9 milhões, analisou esta proposta do São Paulo e a recusou. A parte da oferta referente à dívida do Glorioso fez a diretoria alvinegra recusar o acordo.

De acordo com o Globo Esporte, o Tricolor Paulista ainda tentará uma última cartada e conversará com a diretoria botafoguense para tentar enfim chegar a um acordo bom para todas as partes envolvidas.

Kanu, que é cria da base do Botafogo, foi promovido ao time principal em 2019 e, no ano passado, conquistou a titularidade absoluta do time, que pretendia contar com ele para a disputa da Série B, mas hoje já trabalha com a possibilidade de negociá-lo.

Recentemente, o Glorioso chegou a abrir negociações com o Cruz Azul-MEX, que pagaria US$ 400 mil pelo empréstimo do jogador, com uma opção de compra de 4 milhões de dólares. Por conta de bônus pedidos pelo time carioca, os mexicanos desistiram.

No elenco atual, o São Paulo tem seis jogadores de zaga: Wallace, Léo, Bruno Alves, Diego Costa, Arboleda e Rodrigo, mas já trabalha com a possibilidade de perder jovens na janela de transferências. Além disso, o esquema de jogo adotado por Crespo no Defensa y Justicia contava com uma defesa montada com três zagueiros.