Karius fala sobre negociação com o Benfica

Loris Karius está de volta ao Liverpool após o seu empréstimo ao Besiktas. Marcado por sua falha na final da Champions contra o Real Madrid, o alemão poderia ter vestido a camisa do Benfica, como reveleu em uma entrevista ao 'Transfermarkt'.

"Recebi algumas sondagens da Bundesliga e do estrangeiro, de clubes que me queriam contratar, mas decidimos prolongar o contrato com o Mainz no início de janeiro, porque, pessoalmente, ainda era muito cedo para dar o próximo passo", disse Karius sobre sua explosão no Mainz 05.

Na época, o goleiro foi sondado por clubes como Dortmund e Hamburgo, além do Benfica. Ou seja, Karius poderia ter jogado na Luz.

"Sabia o que tinha no Mainz e como podia desenvolver jogando lá. Foi por isso que tomei essa decisão, acreditando que seria melhor continuar nesse caminho e não mudar", completou.

"Acima de tudo, não foi fácil para mim deixar o Mainz, porque fizemos uma temporada fantástica e nos classificamos para as competições europeias, pelo que podia jogar a primeira temporada a nível internacional".

"Dissemos a nós mesmos que só negociariamos se surgisse algo de sensacional. Não tinha sentido optar por uma mudança que não me levasse a lado nenhum. Só iria para um clube de top, e, eventualmente, assim foi. Para mim, Mainz e Liverpool eram as duas primeiras opções", concluiu.