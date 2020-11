Keane acusou o United de não ter líderes e Maguire respondeu

O Manchester United enfrenta o Istanbul Basaksehir pela Champions. Antes da partida, Solskjaer e Maguire conversaram com os jornalistas na entrevista coletiva prévia ao duelo.

O jogador 'red devil' aproveitou para responder a Roy Keane, que recentemente disse que não via 'homens' no United. "Não vejo homens com os quais gostaria de estar em uma trincheira, rapazes em quem confiar. Ferguson sempre dizia que era preciso coragem para ser do United", disse o ex-jogador a 'Sky Sports'.

Palavras que fizeram Maguire reagir: "Não estamos pendentes do que acontece fora, não queremos meter negatividade no vestiário, mas posso dizer que existem muitos líderes nessa equipe", destacou.

"Eu sou o capitão e vejo muita liderança ao meu redor, tanto no elenco como na comissão técnica", concluiu.