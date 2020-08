As prováveis escalações de Goiás e Fortaleza em busca da primeira vitória

Goiás e Fortaleza se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão tendo somado apenas um ponto cada. A partida começa às 20h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira no estádio Hailé Pinheiro, o Serrinha, e terá transmissão da Premiere para todo o Brasil.

O time da casa disputou um jogo a menos e vem de empate fora de casa diante do Palmeiras. O técnico Ney Franco tem os desfalques de Cajú, Gilberto Jr e Henrique Almeida. Rafael Moura e Lucão são dúvidas.

Confira no vídeo a entrevista do argentino Daniel "Keko" Villalva sobre as expectativas do Goiás. O argentino deve ser um dos atletas que retornam imediatamente após testarem positivo para Covid-19.

A equipe comandada por Rogério Ceni tenta sair da zona de rebaixamento e chega sem desfalques após o empate com o Botafogo.

As prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Juan Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Sandro, Breno, Daniel Bessa; Keko, Victor Andrade e Douglas Baggio (Rafael Moura).

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Osvaldo, David e Wellington Paulista.