Daniel Alberto Villalva Barrios, mais conhecido como Keko, é um argentino de 28 anos que atualmente está no Goiás e que passou por clubes como River Plate e Veracruz.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o jogador, onde ele comenta um pouco sobre seu estilo de jogo e como poderá contribuir para a equipe do centro-oeste brasileiro.