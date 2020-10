Kepa volta a falhar e Chelsea 'alemão' não engrena

Kepa Arrizabalaga foi uma das causas, junto com a terrível defesa dos 'blues', do empate do Southampton, que deixou Stamford Bridge com o placar de 3 a 3, apesar de ter sofrido dois gols nos primeiros 30 minutos.

Timo Werner fez o primeiro gol da partida e seu primeiro na Premier League. Ele mesmo aumentou a vantagem em menos de meia hora de jogo, mas o time de Frank Lampard sofreria o empate devido a seus próprios erros.

Kepa voltou a jogar um mês depois com o Chelsea, já que Edouard Mendy se lesionou após assumir a titularidade ao ser contratado diante de diversas críticas recentes ao espanhol, que voltou a cometer um grande erro.

O Chelsea parecia ter condenado o jogo, mas, antes do intervalo, Kai Havertz errou na saída de jogo, Che Adams roubou a bola e acionou Danny Ings, que driblou Kepa para diminuir a diferença.

Os homens de Frank Lampard começaram a sofrer e, em uma jogada catastrófica, o Southampton empatou. O ataque adversário chegou à área ficando na cara do goleiro, que incompreensivelmente não tocou na bola ao tentar dividir com o adversário. Che Adams passou por Kepa e chutou sem ângulo em cima da marcação. Enquanto isso, o espanhol voltava desesperado e se jogava em vão, mas Adams recuperou a bola e marcou.

A alegria dos visitantes não durou muito e uma combinação com Werner fez Havertz marcar o terceiro do Chelsea. Mas, já nos acréscimos, Jannik Vestergaard conquistou o empate.

Com o resultado, o Chelsea é o sexto colocado, com oito pontos em cinco jogos, cinco atrás do líder Everton, enquanto o Southampton soma sete pontos e é o décimo.