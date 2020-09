VÍDEO: Ketlen recebe surpresa do Santos após marcar 100 gols com a camisa do clube

Ketlen recebeu uma bela homenagem do Santos. A jogadora chegou aos 100 gols marcados com a camisa da equipe e recebeu das mãos de Marinho, entre outras coisas, uma chuteira assinada por Pelé.

"Eu já falei no jogo que estou muito feliz de poder marcar essa história no Santos. Poder estar aqui com vocês esse ano é uma alegria muito grande. É um clube que me acolheu quando eu tinha 15 anos, era uma menininha ainda. Poder fazer 100 gols por esse clube é maravilhoso. Estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo me apoiando todos os dias", disse a jogadora.