Keylor Navas, na luta para manter um recorde que Zidane perdeu

Aos 33 anos, Keylor Navas continua a jogar como um jovem. O goleiro enfrenta nesta quarta-feira um novo confronto da Liga dos Campeões, fase em que, quando jogou, esteve invicto.

O costarriquenho está no Real Madrid desde 2014. Na primeira temporada, com Iker Casillas como titular, ele jogou apenas as partidas da fase de grupos contra o Basel (vitória por 0-1) e Ludogorets (vitória por 4-0). Não participou, portanto, da eliminação do time merengue contra a Juventus nas semifinais da competição.

De 2016 a 2018, o Real Madrid venceu três Champions League consecutivas com ele no gol, por isso não perdeu nenhum mata-mata nesta época.

Em 2018, Thibaut Courtois desembarcou em Chamartín. O belga garantiu uma vaga entre os onze iniciais e, embora Keylor tenha começado a Champions League como titular, Courtois acabou por ser titular na fatídica eliminatória contra o Ajax.

Com o PSG, nesta temporada, Keylor Navas deu conta do Borussia Dortmund e agora aguarda a Atalanta, contra quem Keylor espera manter esta fabulosa sequência.

Seus grandes números na Champions League não estão reservados apenas para os playoffs. O goleiro já disputou 46 partidas nas competições europeias, com saldo de 32 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas.