Keylor Navas pode ser desfalque nas semifinais

O Paris Saint-Germain confirmou a lesão do goleiro titular após o jogo contra o Atalanta. Keylor Navas tenta se recuperar do problema muscular na coxa direita a tempo de disputa na semifinal da Champions League.

O jogador teve de ser substituído por Sergio Rico aos 79 minutos da partida da quarta-feira, quando sentiu a dor no bíceps femoral. Segundo o clube, novos exames serão realizados no sábado para avaliar a evolução do tratamento.

Sergio Rico e Marcin Bulka, provavelmente o primeiro, vêm treinando de forma intensa para vestir as luvas no próximo jogo. Além do goleiro costarriquenho, Marco Verratti é provável desfalque. O volante italiano não deverá estar recuperado de sua lesão na panturrilha.

A partida contra o RB Leipzig, que eliminou o Atlético de Madrid, será realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, e está marcada para a terça-feira, 18 de agosto, às 20h (hora portuguesa) e 16h (de Brasília).