Khabib poderia reaparecer... para jogar futebol!

O russo Khabib Nurmagomedov decidiu se aposentar dos octógonos depois da vitória sobre Justin Gaethje e não pensa em mudar de ideia.

Apesar disso, uma possível volta foi especulada caso McGregor vencesse Poirier, o que acabou não acontecendo. Assim, uma equipe de futebol resolveu tentar a sorte.

O FC Kamaz da terceirão divisão do futebol russo, adoraria contar com Khabib Nurmagomedov no seu elenco. "Te oferecemos um lugar na nossa equipe. A PFL é o UFC do futebol. Nós jogamos cada partida para vencer e somos uma equipe com um ambicioso objetivo de chegar a primeira. Já preparamos toda a papelada para a sua contratação, só falta a sua assinatura", escreveu o clube.

Khabib é um grande fã do futebol. Ele já foi visto treinando ou ao lado de Cristiano Ronaldo em algumas ocasiões. Por isso, não seria estranho se ele aceitasse a proposta.