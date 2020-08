Khedira e Higuaín se recusam a sair

Com a chegada de Andrea Pirlo, a Juventus inicia um novo projeto e observa o mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Para isso ocorrer, é preciso abrir espaço no elenco.

Após as saídas de Matuidi e Pjanic, Khedira e Higuaín são os mais citados entre os possíveis integrandes de uma lista de dispensas. No entanto, 'Corriere dello Sport' afirma que eles não estão dispostos a deixar o clube.

Nesta temporada, o volante alemão atuou em apenas 18 partidas e não marcou nenhum gol, enquanto o centroavante argentino balançou as redes 11 vezes ao longo de 44 aparições. Além disso, Higuaín recebe 7,5 milhões de euros por temporada e Khedira, seis milhões de euros.

Tanto as estatísticas da dupla quanto os valores recebidos anualmente reforçam os rumores sobre os planos da Juventus para a liberação deles. Resta aguardar as novidades da janela de transferências para saber como será a equipe montada pelo ex-craque e agora comandante do gigante de Turim.