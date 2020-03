Killian, do Paderborn, positivo para o coronavírus

Killian tem algumas semanas de isolamento pela frente. O jogador da categoria de base, que recentemente chegou ao Paderborn vindo do Borussia Dortmund, deu positivo para o coronavírus. O próprio clube confirmou isso em um comunicado oficial. Isso ocorreu logo após o teste negativo de seu treinador.

A próxima coisa que o clube fará é fazer o mesmo teste para os outros jogadores e a equipe técnica, além dos funcionários. O objetivo é identificar todos os casos de contágio na entidade para buscar soluções. Estes passarão por quarentenas.

"A saúde de nossos jogadores e funcionários continua a ser uma prioridade absoluta. Faremos o máximo para manter a doença dentro dos limites e fornecer a nossos jogadores e funcionários o melhor atendimento e suporte médico possível", disse Martin Przondziono, diretor geral da equipe.

Assim, Killian terá que aumentar seu tempo fora dos campos, embora a Bundesliga esteja suspensa. Ele esteve afastado por várias semanas devido a uma lesão. Sua última atuação foi no jogo em casa contra o Bayer Leverkusen, que terminou com 1-4 no placar.