Kimmich é operado e volta aos gramados em janeiro

O Bayern de Munique continua sofrendo com as lesões. Essa parece ser a única coisa que pode parar o campeão da Europa.

Após lidar com as lesões de jogadores importantes como Pavard e Davies, agora foi a vez de Joshua Kimmich. O meia saiu de campo lesionado após uma dividida com Haaland no clássico contra o Dortmund (2-3) e teve que passar por uma cirurgia.

Em um comunicado nas redes sociais, o clube bávaro informou que Kimmich "foi operado com sucesso ao menisco lateral direito". Ainda de acordo com o texto, o jogador só deve voltar a campo em janeiro.

"Estamos felizes porque o Joshua provavelmente estará disponível novamente no espaço de algumas semanas. Vamos lhe dar o melhor apoio possível durante a sua reabilitação", disse Hasan Salihamidzic, diretor do Bayern.