"Kimmich está acima de Havertz"

Todo mundo fala de Kai Havertz, a sensação da Bundesliga. Mas, para Matthäus, isso não é justo.

"É verdade que Kai Havertz fez um segundo turno sensacional, mas Joshua Kimmich também, e se você olhar como um todo Kimmich está um pouco acima de Havertz", disse Matthäus.

"Kimmich é titular há muito tempo no Bayern, é um dos líderes do grupo e também é um jogador importante para a Seleção Alemã. Por isso digo que ele é o melhor jogador alemão do momento", explicou.

Kimmich, de 25 anos, foi cinco vezes campeão com o Bayern, venceu duas vezes a Copa da Alemanha e pode ganhar uma terceira nessa temporada.

O Bayern disputará justamente a final contra o Bayer Leverkusen de Havertz no dia 4 de julho. Para Havertz, de 21 anos, seria seu primeiro título.