Kimmich: o herdeiro completo de Lahm no Bayern

Joshua Kimmich nem sempre foi tão badalado quanto outros jogadores de sua geração, como Timo Werner ou Julian Brandt, mas aos poucos vai se tornando um dos grandes destaques do Bayern de Munique.

Dono do meio campo contra o Borussia Dortmund, o volante de 25 anos marcou um golaço de cobertura para dar a vitória a sua equipe e praticamente assegurar o título da Bundesliga para o clube bávaro.

Mas o sucesso de Kimmich não é por acaso. É mais um dos exemplos em que o futebol alemão mostra que planejamento e preparação dão resultado.

Contratado pelo Bayern em 2015, ainda com 19 anos, Kimmich impressionou Guardiola - então treinador do clube - por sua versatilidade e inteligência para tomar decisões. Assim, mesmo não gostando, o jogador desde cedo era comparado a Philipp Lahm, também extremamente técnico e capaz de jogar em diversas posições.

Ao longo de sua primeira temporada no clube, Kimmich foi sendo lapidado por Guardiola, jogando como lateral, volante e até mesmo adaptado como zagueiro quando a equipe precisava.

"Eu amo esse garoto. Ele quer aprender e tem muita paixão", destacou o técnico espanhol quando estava no Bayern. "Quando eu falar sobre Joshua Kimmich, eu só posso dizer coisas boas".

Após a saída de Guardiola e da aposentadoria de Lahm, Kimmich passou a atuar mais fixo na lateral, mas nunca escondeu que sua posição favorita era a de volante. Até por isso, ele sempre se inspirou em Bastian Schweinsteiger, outra lenda do Bayern de Munique, e Xavi, um dos maiores jogadores da história do Barcelona.

“Quando eu era jovem, tentei copiar muito do que ele [Bastian Schweinsteiger] fez", contou Kimmich ao canal do Bayern no YouTube. "Ele sempre foi alguém que liderou o caminho, trazendo sua própria mentalidade. Para mim, isso ficou ainda mais claro na final da Copa do Mundo".

“Acima de todos, para mim, está o Xavi. Xavi não é o melhor fisicamente, mas é inteligente no jogo e tem uma técnica superior”, disse ainda em 2013 ao jornal alemão Bild.

A inspiração nos craques, o convívio com Schweinsteiger e Lahm no Bayern e na seleção da Alemanha, e a preparação e o cuidado de Pep Guardiola com certeza deram o resultado que o clube esperava.

Agora, ainda aos 25 anos de idade, Kimmich já é um dos principais jogadores do Bayern de Munique e tem tudo para se tornar um dos melhores e mais completos jogadores da Europa.

E ao melhor estilo do futebol moderno, que não foca em jogadores presos a uma mesma posição, mas sim em atletas inteligentes, com boa leitura de jogo e com capacidade de pensar o jogo e tomar decisões. Tudo isso fica resumido no gol de cobertura contra o Borussia.