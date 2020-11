King na Bahia: Reinaldo participa de três gols e se destaca em 250º jogo pelo São Paulo

Reinaldo vive seu melhor momento com a camisa do São Paulo. Titular incontestável, o lateral esquerdo foi um dos principais nomes da vitória paulista sobre o Bahia por 3 a 1 na Fonte Nova. O "King", como é chamado pela torcida, participou dos três gols da equipe de Fernando Diniz na noite deste sábado.

O primeiro saiu aos 6min de segundo tempo. Reinaldo bateu lateral bem a seu estilo, buscando a área, e depois de confusão da marcação do Bahia, Luciano completou de bicicleta. Aos 20min, foi a vez de Arboleda contar com a ajuda do King, que cobrou falta na cabeça do equatoriano, que desviou ao gol. O terceiro saiu aos 28min, novamente com Luciano: cruzamento do camisa 6 e chute de primeira do atacante do time paulista.

A noite de gala confirma o 2020 que Reinaldo vive. São 11 assistências na temporada, marca que não conta o lateral cobrado para o primeiro gol deste sábado. Foi a partida de número 250 do camisa 6 pelo Tricolor Paulista.

Reinaldo foi contratado pelo São Paulo junto ao Sport em 2013, momento em que o clube vivia uma fase dura. Era a luta contra o inédito rebaixamento, e o lateral tornou-se titular na reta final comandada por Muricy Ramalho. O time se salvou, mas o defensor ainda era visto sob desconfiança.

No ano seguinte, conviveu com a concorrência de Álvaro Pereira, que assumiu a titularidade na temporada em que o Tricolor terminou vice-campeão brasileiro. Para 2016 e 2017, Reinaldo foi emprestado respectivamente para Ponte Preta e Chapecoense, onde mostrou que evoluiu e merecia nova chance no Morumbi.