Kjaer, um negócio redondo para o Milan

Simon Kjaer não deixará a Serie A, nem sequer terá que mudar de estádio. 'Sky Sport' afirma que o Milan ficará com o defensor em definitivo.

O preço é de 2,5 milhões de euros, uma verdadeira pechincha. O Sevilla emprestou Kjaer ao Milan e os 'rossoneri' contam com uma opção de compra ao final da temporada.

O conjunto da região da Lombardia está mais do que convencido com Kjaer. Pagarão o valor ao Sevilla e o jogador passará a ser milanista. O Sevilla vê com bons olhos a operação.