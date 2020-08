Klinsmann aconselha Bale a sair do Real: "Está desperdiçando o tempo"

Em entrevistas concedidas ao 'talkSPORT 2's Sportsday', Jürgen Klinsmann quis dar a sua opinião sobre a situação que Gareth Bale vive no Real Madrid.

O atacante galês tem contrato até 2022, mas Zidane não conta com ele: "Estar no banco é o pior castigo para um jogador. O tempo passa muito depressa e como jogador não se pode desperdiçá-lo. O mais importante para qualquer jogador de futebol é estar no campo e jogar. Quando isso não acontece, mais cedo ou mais tarde você tem que chegar à conclusão de cogitar uma saída".

Klinsmann não hesitou em fazer o atacante ver que é importante que ele lute para ser titular: "Chega um momento em que você se torna um jogador profissional em que gostaria de ganhar uma quantia considerável de dinheiro para se sentir mais seguro. Mas depois de ter cumprido esse objetivo, só uma coisa importa: jogar e marcar gols e construir seu histórico recorde. Você quer sair do futebol um dia depois de 30 anos e dizer 'Ok, olhe para a minha carreira, consegui marcar em X times e em X gols em diferentes competições'".

Ele acrescentou: "O dinheiro não importa mais. Não tem influência sobre a decisão que Gareth tem que tomar. Mas existem questões pessoais que sim, há uma família e coisas relacionadas ao estilo de vida que devem ser consideradas".

Finalmente, ele não hesitou em deixar claro que adoraria que Bale voltasse à Premier: "Adoraríamos admirar um jogador como ele semana após semana na televisão. Como torcedor do Tottenham, adoraria que ele voltasse".