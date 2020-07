Klinsmann aponta Pelé e Beckenbauer como maiores do que Maradona e Messi

O tricampeonato da Alemanha na Copa do Mundo completa 30 anos e uma das figuras mais importantes naquela conquista foi Jürgen Klinsmann. Em entrevista exclusiva à 'Goal', o ex-atacante exaltou os feitos de Franz Beckenbauer, histórico defensor alemão e treinador da seleção de seu país na conquista da Copa de 1990, na Itália.

Klinsmann coloca Beckenbauer no mesmo nível de Pelé e acima de outros grandes nomes do futebol. "Beckenbauer foi e continua sendo a maior lenda da história do futebol alemão. Eu diria que ele compartilha esse posto em todo o mundo apenas com Pelé. Até hoje, Pelé e Beckenbauer ainda são os dois jogadores mais incríveis da história."

"Mesmo se falarmos de Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona e Cruyff. Acho que por personalidade, como embaixadores, como líderes e a influência que tiveram no jogo, Beckenbauer e Pelé compartilham esse lugar muito especial no mundo do futebol", completou.

Desde fevereiro sem clube, quando deixou o comando do Hertha Berlin, Klinsmann relembra a influência do ex-zagueiro para seu país. "Ele não apenas conseguiu vencer a Copa como jogador, mas também nos guiou a vencer a Copa como treinador. Mais tarde, ele nos ajudou a sediar a Copa do Mundo de 2006 e a ser nosso embaixador mundial".

Um dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo, Klinsmann marcou 11 gols entre as Copas de 1990 e 1998. Como treinador, ele esteve no comando da Alemanha na Copa de 2006 e dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2014.

"Tive a sorte de jogar em seis grandes torneios: três Copas do Mundo e três Eurocopas. Quando eu pude ser treinador nestas competições, todas essas memórias voltaram à minha mente e eu definitivamente me beneficiei muito dessas experiências", concluiu.