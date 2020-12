O treinador explicou como está a recuperação do meia Thiago Alcântara, que está fora da equipe do Liverpool há algumas semanas. O treinador dos Reds comentou ainda sobre o sentimento do retorno de torcedores ao Anfield a partir do jogo contra o Wolverhampton, no próximo final de semana.

