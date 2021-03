Klopp anunciou um ano sabático!

Klopp não será o substituto de Löw no comando da Alemanha. Em entrevista a Lothar Matthäus para o 'Sport Bild', o treinador do Liverpool deixou claro que esse não é o momento para assumir a seleção.

"Eu nunca disse que não queria ser selecionador, disse que não posso. Essa é uma grande diferença. Tenho um compromisso muito claro com o Liverpool. Estamos a seis anos confiando um no outro. Sem dúvidas, seria uma grande honra ser o treinador da seleção, mas esse não é o momento adequado. Eu não posso", disse o comandante 'red'.

Além disso, Klopp revelou algo sobre o seu futuro. "Quando acabar a minha ligação com o Liverpool, vou com toda a certeza tirar um ano de descanso. Não precisam me ligar, nem depois de quatro ou seis meses. Não me interessa quem vai ligar, será um ano. Esse é o acordo que eu tenho com a minha família e provavelmente com o meu médico", concluiu.